Junta de São João da Madeira oferece monitores de sinais vitais ao Hospital S. Sebastião

Salomão Rodrigues Hoje às 19:46 Facebook

Twitter

Partilhar

A Junta de Freguesia de S. João da Madeira aprovou, por unanimidade, a compra de 12 monitores de sinais vitais para serem doados ao Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, "dando resposta às necessidades identificadas por esta entidade".

A doação de 12 monitores, que resulta num investimento de 35 mil euros tem como objetivo "o aumento da capacidade de resposta da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de São Sebastião", esclareceu a autarquia.

Face à grave crise humanitária e económica despoletada pela pandemia Covid-19, o executivo "deliberou no sentido de criar um conjunto de medidas que visam a mitigação dos efeitos da pandemia na comunidade são-joanense".

Trata-se de uma medida extraordinária "de grande impacto no orçamento da freguesia". "No entanto, o rigor na gestão orçamental permite um investimento considerável no apoio ao combate à Covid-19, sem pôr em causa a estabilidade financeira do organismo", garante em comunicado.

A Junta de Freguesia diz continuar a acompanhar e analisar outras formas de apoio ao combate do vírus Covid-19, sendo as mesmas "anunciadas em breve".