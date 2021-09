Morreu o comendador e empresário Armando Luís da Silva

Salomão Rodrigues Hoje às 17:54 Facebook

Realiza-se, no sábado, o funeral do comendador Armando Luís da Silva, empresário de São João da Madeira, um dos sócios da empresa de calçado Armando Silva. Faleceu na passada quinta-feira, aos 101 anos de idade.

Foi condecorado em 2014 pelo Presidente da República Cavaco Silva com o Grau de Comendador da Ordem do Mérito Empresarial, Classe do Mérito Industrial. Em maio de 2017, a autarquia de S. João da Madeira atribuiu-lhe a Medalha de Mérito Municipal durante as comemorações do dia da cidade.

Recentemente, a empresa de que foi sócio durante décadas e que se tornou um nome de referência na cidade, anunciou o encerramento e o despedimento coletivo dos seus 62 colaboradores.

O funeral está marcado para as 10 horas, na Igreja Matriz de São João da Madeira, seguindo depois para o cemitério N.º1.