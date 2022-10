Motociclista morre após despiste em São João da Madeira

Um motociclista de 45 anos morreu, na tarde deste domingo, em consequência de um despiste da mota que conduzia, em São João da Madeira. Uma jovem de 13 anos que seguia na mesma viatura de duas rodas sofreu ferimentos ligeiros.

O acidente ocorreu na Rua do vale do Vouga, pelas 18 horas. O motociclista sofreu ferimentos graves, tendo sido transportado ainda com vida para o Hospital S. Sebastião, na Feira. Contudo, acabaria por falecer em consequência da gravidade dos ferimentos e de uma paragem cardiorrespiratória.

A jovem, que seguia na mesma mota, sofreu ferimentos ligeiros, tendo sido transportada para o Hospital S. Sebastião.

Estiveram no local os bombeiros de São João da Madeira e a PSP, que tomou tomou conta da ocorrência.