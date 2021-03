Palacete do Rei da Farinha será um centro de exposições

Salomão Rodrigues Hoje às 19:49 Facebook

Foi lançado concurso para reabilitar edifício histórico.

O futuro Centro de Memória da Indústria da Cidade de S. João da Madeira vai ficar instalado no Palacete do Rei da Farinha, edifício que, em breve, será reabilitado. O concurso público foi lançado, seguindo-se um prazo de 60 dias para apresentação de propostas de arquitetura para aquele espaço.

O palacete será convertido num novo ponto do programa do Turismo Industrial de S. João da Madeira, com um centro de exposição e pesquisa da história local e nacional da indústria.

A integração do Palacete do Rei da Farinha na oferta no circuito turístico do concelho "consolida e promove a oferta já existente, que envolve visitas a empresas vivas em funcionamento, ao Museu do Calçado, ao Museu da Chapelaria, ao Centro de Arte Oliva, ao Centro de Interpretação da Oliva e a outras entidades parcerias do Turismo Industrial", justifica a câmara.

O Palacete do Rei da Farinha é um exemplar arquitetónico do estilo "brasileiro", à semelhança de outros edifícios do mesmo estilo que existem em S. João da Madeira, "constituindo motivo de atração".