Poesia à Mesa servida online

Uma vez por ano, restaurantes, cafés e empresas da cidade de São João da Madeira transformam-se num palco singular para declamação de poesia. Mas, em tempo de pandemia, a iniciativa "Poesia à Mesa" vai ser "servida" exclusivamente pela Internet, entre 15 e 21 de março.

"A poesia é um hino à beleza, à palavra e à esperança. Escolham poemas de esperança que é aquilo que precisamos" exortou, esta quinta-feira de manhã, o presidente da Câmara Municipal, Jorge Sequeira, aquando da apresentação online do programa da 19.ª edição do Festival Poesia à Mesa.

Com a impossibilidade de levar à cidade a poesia nos habituais palcos onde a aclamação era seguida de entusiástica reação da clientela dos estabelecimentos de restauração ou funcionários das empresas, a autarquia decidiu ajustar a programação, disponibilizando-a apenas na Internet.

"São João da Madeira não desiste da cultura, não desiste da poesia", enfatizou Jorge Sequeira, recordando que a iniciativa, que se tornou "num dos principais festivais de literatura do país", se adaptou às circunstâncias. "O recurso ao online é o único cenário dentro do qual podíamos trabalhar", justificou o autarca.

O Festival Poesia à Mesa homenageia, todos os anos, seis poetas. Este ano, dará destaque a Andreia C. Faria, Fernando Assis Pacheco, Herberto Hélder, Mafalda Veiga, Mário-Henrique Leiria e Soror Violante do Céu.

Da programação do Festival destaca-se o "Poetizando", uma conversa sobre a vida, a poesia e as palavras de Fernando Assis Pacheco, com o poeta José Fanha e o radialista Fernando Alves, a 18 de março.

Na noite de 19 de março, ocorrem as "Vanguardas Poéticas", um espaço para a palavra dita e cantada. Momento que conta com a presença de Ana Deus e o pianista João Paulo Esteves da Silva.

A 21 de março, Dia Mundial da Poesia, o Festival apresenta Mafalda Veiga, "que celebrará a poesia" ao longo da sua intervenção.

Da programação online, destacam-se, ainda, as "Curtas Poéticas", num registo diário, pelas 14 e as 20 horas, com performances poéticas do Paulo Condessa, e a "Poesia da Fábrica", momentos de recriação artística com atuações poéticas dos trabalhadores fabris da cidade.

Toda a programação está disponível "online", no sítio da Câmara Municipal de São João da Madeira.