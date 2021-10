Problema mecânico deixa inoperacional passagem de nível em São João da Madeira 

Salomão Rodrigues Hoje às 22:11 Facebook

A passagem de nível junto à Oliva, em São João da Madeira, está há várias horas inoperacional devido a uma avaria no sistema de cancelas.

O JN apurou que surgiu um problema com o sistema de comando das cancelas fazendo com que as mesmas estejam permanentemente fechadas e impedindo, desta forma, a passagem de qualquer veículo.

No local, encontra-se apenas a funcionária responsável pelo apeadeiro que vai informando os condutores da impossibilidade de efetuarem a travessia, até que uma equipa de manutenção chegue ao local e resolva o problema.