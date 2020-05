Sanjoanenses cantam os parabéns ao agente "Tonecas"

Salomão Rodrigues Hoje às 16:26 Facebook

Durante o confinamento, o agente Rodrigues, da PSP de São João da Madeira, presenteou vários aniversariantes com bolos de aniversário. Esta sexta-feira, a população devolveu o gesto solidário e foi à esquadra cantar-lhe os parabéns.

José António Pereira Rodrigues, conhecido na cidade por agente "Tonecas", surpreendeu vários aniversariantes durante a fase de confinamento. Numa ação da PSP local, levou bolos de aniversário e cantou os parabéns a quem estava resguardado em casa.

Este agente, carismático na cidade pela sua ligação ao programa "Escola Segura" e pelo singular relacionamento com os jovens estudantes e população em geral, teve, também por isso, direito à sua festa surpresa agora que celebrou 50 anos.

Chamado à esquadra pelo comandante para vir resolver uma alegada situação pontual, foi surpreendido com a presença de várias famílias que, num ambiente de festa onde não faltaram sequer balões, lhe cantaram os parabéns e bateram palmas. Os mais pequenos até entregaram ao agente "chupa-chupas", retribuindo o mesmo gesto que este tem frequentemente para com as crianças.

"Foi engraçado e vai ficar marcado em mim. Não estava a contar com esta surpresa que é resultado da proximidade que temos com as crianças", resumiu, ao JN, o agente "Tonecas" com a sua habitual modéstia e por entre a azáfama de entregar fatias de bolo a todos os que estavam presentes.

Raquel Chumbinho, uma das organizadoras da iniciativa, explica que foi uma forma de "retribuir tudo aquilo que o agente Rodrigues fez durante o período difícil de quarentena ao ir a casa de crianças e idosos para os homenagear".

Já Cristina Pereira, que também fez questão de estar presente, recordou o gesto solidário da PSP e do agente Rodrigues. "Quando a minha filha fez sete anos a PSP foi lá a casa cantar os parabéns. Foi um gesto inesquecível para a minha filha e hoje foi a nossa vez de retribuir ao Tonecas", explicou.

"O meu filho é o fã número um do Tonecas. É um agente muito cuidadoso, um polícia que sabe quem são os miúdos, desde os mais pequenos aos maiores e sabe quem são os seus pais", garantiu Sandra Oliveira, outra mãe que marcou presença.

O comissário da PSP da São João da Madeira, Hélder Andrade, não poupa também nos elogios. "O agente Tonecas é reconhecido por todos na cidade e tem um coração grande. É um agradecimento da população ao qual eu me junto por ter uma esquadra e agentes assim".