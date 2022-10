São João da Madeira com mais duas mil luminárias LED

Duas mil luminárias de tecnologia LED vão ser instaladas ao longo dos próximos seis meses em São João da Madeira. É a terceira fase da substituição das antigas luminárias, cujo investimento global ronda 1,5 milhões de euros.

A adjudicação desta última intervenção na iluminação pública da cidade, com um custo superior a 565 mil euros, ocorreu recentemente com o presidente da Autarquia, Jorge Sequeira, a destacar que, quando todas as luminárias estiveram instaladas, o município terá uma poupança anual na iluminação pública na ordem dos 300 mil euros. A redução das emissões de CO2 será de mais de 800 toneladas/ano.

"Com a execução deste contrato, nós vamos assegurar que toda a iluminação pública do concelho será em tecnologia LED, o que permite a obtenção para o nosso município de importantes vantagens. Em primeiro lugar, uma vantagem ecológica, pela redução das emissões de CO2, e, em segundo lugar, uma vantagem financeira, pois vamos ter iluminação mais barata", referiu o autarca.

Jorge Sequeira adiantou que este momento "significativo e importante" numa altura em que o país atravessa uma "crise energética gravíssima, com consequências muito severas para o orçamento das famílias, do setor público, das empresas e para o funcionamento normal da economia e da sociedade".

Em São João da Madeira, as luminárias LED vão abranger cerca de 4700 equipamentos.