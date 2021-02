São João da Madeira dá posse a Provedora dos Animais

Salomão Rodrigues Hoje às 13:17 Facebook

São João da Madeira passa a ter, desde esta sexta-feira, uma Provedora dos Animais. Ângela Quaresma assume este cargo, sendo-lhe reconhecida de forma unânime a longa dedicação e intervenção em defesa da causa animal.

"Espero estar à altura da vossa confiança e quero muito poder contar com vocês. Este caminho só se faz se estivermos juntos por esta causa", afirmou a recém empossada Provedora, que prometeu tentar fazer o seu melhor.

O Presidente da Câmara Municipal, Jorge Sequeira, lembrou o "grande consenso" que rodeou esta escolha, tendo todos os vereadores da autarquia aprovado o nome de Ângela Quaresma "com grande entusiasmo e com grande confiança". "Isto diz muito do seu mérito, do seu perfil, e das condições que oferece à cidade para exercer este cargo", frisou.

Jorge Sequeira referiu, ainda, na cerimónia da tomada de pose, que este processo "enriquece a nossa política em torno da causa animal".

"O provedor dos animais vai intermediar a relação entre o Executivo e os cidadãos, vai propor e sugerir medidas da melhoria da condição dos animais e realizar atividades que entender no quadro desta competência, contando com o apoio financeiro e logístico do município".

A Câmara tinha já aprovado um regulamento de apoio à esterilização de cães e gatos de pessoas carenciadas e promovido a adoção de animais que passaram a viver no edifício da Câmara Municipal. Além disso, autorizou que funcionários possam trazer animais de companhia para os seus gabinetes e procedeu à ampliação do canil municipal e instalação de um espaço de acolhimento para colónia de gatos.