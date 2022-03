São João da Madeira envia autocarro para resgatar 42 ucranianos

A Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de S. João da Madeira, em articulação com outras entidades e cidadãos do concelho, estão a realizar uma missão humanitária para resgatar 42 cidadãos ucranianos, que se encontram em Varsóvia, na Polónia, a aguardar viagem para Portugal. Vão ser acolhidos em famílias que se disponibilizaram para o efeito.

O autocarro do município sanjoanense, que se encontra sob gestão da Junta de Freguesia, saiu esta noite do concelho, prevendo-se que esteja de regresso na quinta-feira com os 42 cidadãos da Ucrânia.

"Estamos a cumprir com os nossos deveres éticos e morais, fazendo o que está ao nosso alcance para ajudar estas vítimas de guerra", explicou, ao JN, o presidente da Câmara Municipal.

Jorge Sequeira refere que "todos os contributos são importantes para oferecer paz, tranquilidade e segurança a estas pessoas. É também importante aliviar a pressão que se faz já sentir nos países de fronteira com a Ucrânia".

Explica que alguns dos cidadãos que irão resgatar serão depois entregues aos cuidados de familiares em Condeixa, Guimarães e Porto.

Cerca de 20 ucranianos, serão acolhidas por famílias sanjoanenses que se disponibilizaram para o efeito. Se houver necessidade, a autarquia disponibiliza as residências artísticas da Oliva Creative Factory.

Esta missão humanitária conta com a colaboração de diversas entidades do concelho, entre as quais a operadora de transportes Transdev, que cede três motoristas que se voluntariaram para esse efeito.

A equipa incluirá também elementos da proteção civil municipal, um bombeiro e um cidadão ucraniano residente em S. João da Madeira que vai servir de tradutor.

A Câmara Municipal realça, ainda, a cedência de donativos em espécie, por parte de diversas entidades privadas e associativas, nomeadamente bens alimentares e produtos de higiene pessoal, para utilização pelos elementos de apoio ao resgate que seguem no autocarro e pelos cidadãos ucranianos que farão a viagem da Polónia até Portugal.

Nos últimos dias já tinham saído do concelho diversas carrinhas com ajuda humanitária à Ucrânia recolhida por diferentes entidades e numerosos cidadãos sanjoanenses.

Esse processo é centralizado, a nível concelhio, nas instalações municipais da Oliva Creative Factory, com coordenação logística assegurada pela Proteção Civil Municipal e pela Junta de Freguesia.