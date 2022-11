São João da Madeira inaugurou ciclovia de um milhão de euros

Foi oficialmente inaugurada, na manhã desta terça-feira, a Ciclovia do Parque do Rio Ul, uma intervenção orçada em um milhão de euros, sendo mais de 838 mil provenientes do apoio financeiro da União Europeia, através do FEDER (Norte 2020).

A obra engloba a ciclovia com 2600 metros de extensão, passeios na Avenida do Vale e na Rua Manuel Vieira Araújo e permitiu, desta forma, a criação de um eixo de acesso à zona industrial das Travessas.

Com esta intervenção, a Câmara Municipal afirma pretender "potenciar a utilização de modos suaves nas deslocações intraurbanas, designadamente do centro da cidade para as áreas geradoras de atividade económica". Ao mesmo tempo, a autarquia procura "fomentar a utilização da bicicleta, como meio de transporte saudável e amigo do ambiente".

"Esta empreitada vem contribuir para a redução do consumo energético e das emissões de gases com efeitos de estufa associados à mobilidade urbana, indo, dessa forma, ao encontro do que é preconizado no Plano de Transição Energética de S. João da Madeira" esclarece, ainda, a autarquia.

Jorge Vultos Sequeira, o presidente da Câmara Municipal, revelou que "já está em obra o prolongamento desta ciclovia", destacando a dedicação da autarquia para que o concelho atinja "a neutralidade carbónica".

Carlos Miguel, secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território, que presidiu à inauguração, realçou a necessidade de se apostar em "modos suaves de transporte. É o passo que tem de ser dado".

"É preciso construir ciclovias em rede", referiu, ainda, enaltecendo a obra agora inaugurada.