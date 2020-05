São João da Madeira vai oferecer máscaras reutilizáveis a todos os munícipes

Catarina Silva Hoje às 21:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Em breve, todos os munícipes de São João da Madeira vão receber máscaras na sua caixa de correio.

A Câmara Municipal vai investir cerca de 30 mil euros em máscaras reutilizáveis fabricadas pela empresa local ERT Têxtil para distribuir a cada um dos 21.700 habitantes do concelho.

A iniciativa pretende sensibilizar toda a população para o momento extraordinário de saúde pública que se vive e para que se cumpram as regras sanitárias que estão em vigor.

"Isto serve para facilitar este processo de adaptação. Vamos distribuir uma máscara comunitária por cada munícipe. Que permite mais do que uma utilização", esclarece o autarca Jorge Vultos Sequera, que adianta que as máscaras estiveram em processo de certificação e que a sua distribuição começará a curto prazo. "Serão entregues em casa dos munícipes numa embalagem de plástico com instruções", adianta o edil.

O Município está também, desde hoje, a oferecer máscaras descartáveis à entrada do Mercado Municipal e dos Transportes Urbanos, "para que ninguém fique impedido de aceder por não ter máscara, em virtude de dificuldade de aquisição ou de falta de informação". A medida vai estender-se apenas até ao próximo sábado e é uma espécie de "ação pedagógica".

Neste investimento, a Autarquia também não esqueceu o comércio local e anunciou igualmente que vai oferecer uma viseira a cada estabelecimento comercial. As viseiras produzidas pela fábrica Simoldes, do concelho vizinho Oliveira de Azeméis, começam a ser distribuídas esta semana.