Sapatos de Amália no Museu do Calçado em São João da Madeira

Salomão Rodrigues Hoje às 19:41 Facebook

Twitter

Partilhar

O Museu do Calçado, em São João da Madeira, vai passar a contar com exemplares do calçado da fadista Amália Rodrigues, numa homenagem que vai decorrer ao longo do presente ano e que conta, ainda, com outras iniciativas ligadas à fadista.

O protocolo de colaboração entre o Município de S. João da Madeira e a Fundação Amália é rubricado na terça-feira.

Pelas 11 horas, após a assinatura do protocolo, a Câmara Municipal de S. João da Madeira dará início a um conjunto de atividades de homenagem a Amália Rodrigues, numa sessão que conta com fado ao vivo, no Museu do Calçado.

"Esse acordo vai traduzir-se na realização, ao longo de 2022, de um conjunto de iniciativas sobre Amália Rodrigues, que o público poderá acompanhar no Museu da Chapelaria e no Museu do Calçado", esclarece a autarquia.

Neste âmbito, vai estar em exposição, por exemplo, uma soca de palco de Amália Rodrigues no núcleo "Sapatos Notáveis" do Museu do Calçado. E haverá também a exposição "Amália Mulher", para ver na sala dos Usos Sociais do Museu da Chapelaria.

Paralelamente, serão apresentados seis sapatos de Amália Rodrigues no Museu do Calçado, onde, em setembro, é exposto mais um exemplar de calçado usado pela fadista no núcleo "Sapatos Notáveis", encerrando, dessa forma, o ciclo de exposições de 2022 nos museus de S. João da Madeira.