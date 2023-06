Secundária João Silva Correia: resultados dos alunos são" bastante satisfatórios" 

"Os resultados dos nossos alunos nos exames nacionais continuam a ser bastante satisfatórios" afirma Ana Magda Jorge, diretora do Agrupamento de Escolas João Silva Correia, em São João da Madeira.

Em 2022, a secundária ficou no 161.º lugar do ranking, com a melhor nota a Inglês com 14,7, seguindo-se História A com 14 e Matemática A onde alcançou 13,1 valores.

"Na maior parte dos exames realizados, a média situa-se acima, em alguns casos até bastante acima, da média nacional. É, portanto, mais uma forma de ver reconhecidos o esforço e empenho dos alunos e do corpo docente que diariamente os acompanhou, na maior parte das vezes ao longo de todo o ensino secundário.

"A responsável realça que o ensino tem em conta "o aluno como um todo", proporcionando-lhe experiências para a "sua construção enquanto cidadão crítico e informado".