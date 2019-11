Segmento do Muro de Berlim exposto em S. João da Madeira

Salomão Rodrigues Hoje às 17:21 Facebook

Um segmento do Muro de Berlim pode ser visto na alameda da Oliva Creative Factory em S. João da Madeira, a propósito dos 30 anos sobre a queda deste muro, efeméride que é assinalada sábado, 9 de novembro.

Este segmento, retirado de Potsdamer Platz, foi adquirido pelos colecionadores Norlinda e José Lima.

A queda do muro teve lugar em 1989 e ficou marcada como um dos momentos mais importantes da história do século XX. A construção ocorreu no ano de 1961.

Tinha uma extensão de 66,5 km, três centenas de torres de observação e redes metálicas eletrificadas e foi erigido com o objetivo de proibir a circulação entre Berlim Oriental e Ocidental.

A zona Oriental, chamada de República Democrática Alemã (RDA) estava sob a influência da União Soviética e a zona oeste, chamada de República Federal Alemã (RFA) era controlada pelos Estados Unidos, Reino Unido e França, sendo o muro um dos maiores símbolos da opressão e da Guerra Fria.

Esta é "uma peça que traz para S. João da Madeira uma dimensão muito importante da história ocidental", sublinha o presidente da Câmara Municipal de S. João da Madeira, Jorge Vultos Sequeira.

"A união da Alemanha e a conquista da Liberdade são aspetos fundamentais da construção europeia, e é muito relevante que a nossa cidade tenha um marco raro nesse processo", sublinha o autarca.

Sábado, às 18.30 horas, decorre a inauguração das novas exposições do Centro de Arte Oliva onde pode ser visto este fragmento do Muro de Berlim, símbolo incontornável da história da Europa.