Tendas protegem vendedores e clientes em S. João da Madeira

A Câmara de S. João da Madeira colocou várias tendas no exterior do mercado municipal para garantir a continuidade das vendas, ao sábado de manhã, por causa das obras de requalificação que decorrem no interior do edifício.

Desde que se iniciaram os trabalhos no mercado, os vendedores, designados de "operadores pontuais", passaram a vender os seus produtos, ao sábado de manhã, nos dois passeios da Avenida Renato Araújo. O mau tempo que agora se verifica obrigou a Autarquia a encontrar uma solução para garantir a continuidade dos negócios ao ar livre. As tendas, que começaram a ser montadas na passada quarta-feira, devem estar disponíveis já amanhã.

A colocação destes resguardos é acompanhada com alterações no trânsito nos acessos àquela zona. Assim, aos sábados de manhã, entra as 7 e as 13 horas, serão efetuados cortes à circulação automóvel no troço da Avenida Dr. Renato Araújo, entre a Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira e a Rua 5 de outubro, e na faixa de rodagem sul do troço da Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira, entre a Rua de Ribes e o mercado.