Trabalhadores da Siaco recebem cartas para fundo de desemprego 

Os cerca de 100 trabalhadores da Siaco, empresa de componentes para calçado, em São João da Madeira, que encerrou portas na passada segunda-feira, receberam hoje as cartas para recorrerem ao fundo de desemprego.

De acordo com a coordenadora do Sindicato do Calçado, Fernanda Moreira, as cartas "foram entregues aos trabalhadores pela administradora da insolvência".

Com este documento, que era uma das principais reivindicações, os trabalhadores vão ter acesso ao apoio do Estado após a comunicação de que a empresa entrou em processo de insolvência.