Utente da CERCI de São João da Madeira é a primeira morte por Covid-19 no concelho

S.ão João da Madeira registou a primeira morte por Covid-19. A vítima é um homem de 62 anos, utente da CERCI da cidade. A instituição confirmou o falecimento e diz ainda desconhecer a cadeia de transmissão.

Fonte da instituição revelou que o homem, que vivia no lar da CERCI, era já um utente frágil. Tinha sido internado há uma semana com uma pneumonia no Hospital São Sebastião, em Santa Maria da Feira, onde dois dias depois o teste à Covid-19 deu positivo.

Cerca de oito utentes, que tiveram contacto com a vítima, já estão em quarentena, além de uma psicóloga da CERCI. Para já, a preocupação é perceber se há outros utentes ou funcionários da instituição infetados.

O mais pequeno concelho do país contava apenas três casos, um deles perdeu a vida. Nos municípios vizinhos, o número de infetados tem vindo a disparar. É o caso de Espinho, Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira ou Ovar, concelho onde aliás está declarada situação de calamidade pública.