Sever do Vouga vai recuperar marcas antigas da EN16

Obra, que inclui muros e sinalização em estrada-miradouro, deverá arrancar em 2023. Engloba ainda acessos ao rio Vouga e mais locais de paragem.

Os muros em pedra, marcos e sinalização antiga da Estrada Nacional (EN) 16 em Sever do Vouga vão ser recuperados, num esforço da autarquia para valorizar a "estrada-miradouro", paralela ao rio Vouga. Serão criadas mais zonas de paragem e acessos à água. Os trabalhos arrancam no início do próximo ano.

A EN 16 é "a principal via de acesso ao concelho e é lindíssima, um miradouro contínuo sobre o rio Vouga e a montanha", que passa pela Ponte do Poço de Santiago, explica o presidente da Câmara, Pedro Lobo, que faz questão de manter os elementos originais.