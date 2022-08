Bruxaria à porta da Câmara de Sever do Vouga

Hoje às 15:59 Facebook

Twitter

Partilhar

A porta principal do edifício dos Paços do Concelho de Sever do Vouga foi vandalizada na madrugada do passado sábado, com objetos usados em rituais de bruxaria. A autarquia "lamenta e repudia" a situação, tendo apresentado queixa na GNR, confirmou esta segunda-feira ao JN fonte do município.

"A Câmara Municipal de Sever do Vouga lamenta e repudia estes atos que apenas podem ser classificados como uma falta de respeito para todos os Severenses, uma vez que foi vandalizado o edifício dos Paços do Concelho que devemos considerar como edifício público que representa todas as pessoas do concelho", refere em comunicado o executivo liderado por Pedro Lobo, do PSD, que nas últimas eleições "tirou" a Câmara ao PS.

Nas fotos divulgadas pela Câmara é possível vez cruzes desenhadas nas portas, velas e uma mochila.

A edilidade espera que as autoridades identifiquem o autor ou autores do ato de vandalismo de forma a pedir responsabilidades.