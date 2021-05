Como uma aldeia de nove famílias renasceu para o turismo

Zulay Costa Hoje às 14:50 Facebook

Requalificação dos Amiais visa atrair turistas e residentes. Lugar junto à barragem só tem nove famílias. Dizem que está bonita e vai chamar gente.

Sentada à entrada da aldeia dos Amiais, em Couto de Esteves, Sever do Vouga, Maria Madalena Costa elogia os trabalhos de requalificação que, até julho, darão uma nova imagem ao lugar onde vive. São "para bem da aldeia", que "estava mal, com o piso esburacado e um pouco ao abandono", diz aos 80 anos. As obras, de 100 mil euros, resultam de uma candidatura a fundos comunitários e visam dotar o lugar, que integra a rede das Aldeias de Portugal e está na Rota da Água e da Pedra das Montanhas Mágicas, de "melhores condições para atrair turistas e fixar residentes, dinamizando a economia", explica o presidente da Câmara, António Coutinho.

Ali moram apenas "nove famílias", os que sobraram da vaga de emigração para França e da mudança para as cidades, à procura de "melhor vida". Algumas pessoas, que herdaram ou compraram casas antigas, recuperaram-nas, mas só lá vão "passar uns dias de vez em quando". O cenário é traçado por outra Maria Madalena, Peres, 72 anos, que recorda tempos em que por ali corriam "muitas crianças". Lança os olhos em redor: "Está a ficar bonita e isso ajuda a chamar gente".