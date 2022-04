Feira do Mirtilo regressa em junho a Sever do Vouga

Três dias com dezenas de produtores e entradas gratuitas no Parque Urbano. Concertos de João Pedro Pais e Augusto Canário.

Sever do Vouga volta a ser palco da Feira Nacional do Mirtilo, que irá decorrer entre 24 e 26 de junho, no Parque Urbano. A 14.ª edição regressa após dois anos de pandemia e contará com "dezenas de expositores, entre eles empresas ligadas à fileira, produtores e comercializadores, viveiristas e stands que mostram o que se pode fazer com o mirtilo, como compotas, licores, chás, infusões, bolos e gelados, entre outros", informou, esta quinta-feira, a Câmara.

Com entrada gratuita, o programa de três dias contempla apanha do mirtilo no Campo Experimental de Pequenos Frutos, "showcookings", animação de rua e concertos noturnos de João Pedro Pais (sábado) e Augusto Canário (domingo).

O presidente do Município, Pedro Lobo, espera que a feira, "após uma fase crítica da pandemia, recupere a pujança de outros anos, fazendo jus à marca "Sever do Vouga-Capital do Mirtilo"".

O edil, eleito nas últimas autárquicas, lembra a importância do certame para a "dinamização da economia local e projeção do concelho".