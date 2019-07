Derruba parede da garagem ao sair com trator e morre no acidente

Hoje às 15:38 Facebook

Um acidente com um trator provocou uma vítima mortal, poucos minutos antes das 13 horas desta quinta-feira, em Rocas do Vouga, concelho de Sever do Vouga.

O homem, com cerca de 70 anos, estava a tirar a viatura da garagem quando, por motivos não apurados, derrubou a parede do fundo, caindo de um declive de cerca de dois metros. Na queda, a vítima foi projetada.

Quando os bombeiros de Sever do Vouga, VMER e GNR chegaram ao local, o homem estava caído, inconsciente.

Foram realizadas manobras de reanimação, mas o homem acabou por falecer no local.