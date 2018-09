Acidente com trator provocou um morto em Sever do Vouga

08 Junho 2018 às 17:53 Facebook

Um homem de 85 anos morreu esta sexta-feira, na sequência do capotamento do trator que conduzia, em Sever do Vouga, no distrito de Aveiro.

Em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros de Sever do Vouga, Pedro Mota, disse que o acidente com o trator agrícola ocorreu em Rocas do Vouga, pelas 14.13 horas.

"Tratou-se de um despiste, seguido de capotamento do trator", explicou a mesma fonte, acrescentando que o corpo do octogenário ficado debaixo da viatura.

O óbito foi declarado no local pela equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e o cadáver foi transportado para o Gabinete Médico-Legal de Aveiro.

No local estiveram cerca de duas dezenas de operacionais, apoiados por cinco viaturas dos Bombeiros de Sever do Vouga e duas viaturas do INEM, além da GNR.