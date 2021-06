Nem a pandemia afeta negócio de mirtilos de Sever

Zulay Costa Hoje às 13:45 Facebook

Produtores e cooperativas sem dificuldade em escoar o fruto. Feira arranca este sábado para vender a colheita de um bom ano em quantidade e qualidade.

Os mirtilos de Sever do Vouga fintaram a pandemia e, tanto no ano passado como neste, continuam a ser escoados sem dificuldade, seja para venda direta ao consumidor ou para exportação. Hoje e amanhã decorre mais uma edição da Feira Nacional daquele fruto, no Parque Urbano da vila.

Devido à covid-19, os moldes do certame mudaram, é mais curto e restrito, mas ainda assim no recinto são esperados sete produtores, que estarão a vender mirtilos e seus derivados, como compotas e licores. O fruto rondará "os cinco a seis euros o quilo", apurou o JN.