Novo acesso de Sever do Vouga à A25 está mais perto

IP adjudicou serviços para a elaboração do projeto da obra que ligará o IC35 à autoestrada

A ligação do IC35 de Sever do Vouga à A25 está mais perto de avançar. A Infraestruturas de Portugal (IP) acaba de adjudicar a aquisição de serviços para a elaboração do projeto de execução dos trabalhos, revelou esta quinta-feira a Câmara.

O contrato tem o valor de cerca de 1,3 milhões de euros. O prazo de elaboração dos estudos é de 390 dias. Segundo a autarquia, "está em causa a criação de um acesso privilegiado das Zonas Industriais de Sever do Vouga à A25, servindo, ainda, como uma alternativa à EN328, funcionando como uma variante a Sever do Vouga, melhorando substancialmente a ligação ao corredor internacional (IP5 / A25)".

Para o presidente da Câmara, Pedro Amadeu Lobo, "a concretização desta velha aspiração do município de Sever do Vouga marcará um novo ciclo nas acessibilidades do concelho". Segundo o autarca, esta é "uma obra necessária e imprescindível ao nosso desenvolvimento, com reflexos positivos para o tecido empresarial, uma vez que vai permitir uma ligação direta de Sever do Vouga à A25, facilitando, consequentemente, o acesso ao Porto de Aveiro e à fronteira de Vilar Formoso".

Pedro Amadeu Lobo manifesta-se "muito satisfeito com mais este avanço", salientando que "continuará a pressionar o Poder Central para a resolução de problemas que se arrastam no tempo e que não podem ficar no plano das intenções".