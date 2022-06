Sever do Vouga: mirtilos diretamente da terra para a boca

Salomé Filipe Hoje às 13:43 Facebook

É usado em compota, biscoitos, licor e outros produtos. Mas é na sua forma mais pura, consumido fresco, que o mirtilo é rei em Sever do Vouga. Na Feira do Mirtilo, que decorre até amanhã, no centro da vila, é possível comprar a pequena baga roxa a preços competitivos - sete euros o quilograma -, quando comparados com os que se praticam nas grandes superfícies comerciais. Com uma mais-valia: é apanhado na véspera ao dia em que é vendido.

Os produtores garantem que, este ano, a qualidade do mirtilo "é muito boa". O granizo, um dos principais inimigos, fez poucos estragos. Além disso, houve poucas pragas e doenças. Por isso, os produtores estão expectantes numa boa época para o fruto, que se apanha preferencialmente entre os meses de maio e setembro. "Poderá ser um bom ano, mas só daqui a 15 dias é que consigo dizer se foi ou não. Tivemos um acréscimo dos preços de tudo", salvaguarda, no entanto, José Sousa, presidente da direção da Sociedade de Produtores Horto-Frutícolas - Mirtilusa, que representa "quase 200 produtores".

"Se conseguirmos uma receita muito semelhante à do ano passado, como as despesas aumentaram, vai originar que o produtor receba menos valor por quilo de fruto", exemplifica José Sousa.