Sever do Vouga quer aproveitar antigas minas para o turismo

Câmara pediu à empresa proprietária apoio. Para já quer limpar e vedar e depois organizar visitas seguras.

A Câmara de Sever do Vouga está empenhada em avançar com a dinamização turística das minas do Braçal e da Malhada, pertencentes à empresa Navigator, informou a Autarquia do distrito de Aveiro. As minas, que constituem a mais antiga concessão mineira portuguesa, estão abandonadas há vários anos e incluem um amontoado de ruínas cobertas pela vegetação.

Este mês, a Câmara reuniu-se com a direção da Navigator para perceber se havia condições para a empresa colaborar com o Município na dinamização turística daquele espaço, que tem uma fruição quase como se fosse pública, com várias pessoas a fazerem ali caminhadas. "O que queremos, no imediato, é salvaguardar as infraestruturas que lá estão", disse o presidente da câmara, Pedro Lobo.