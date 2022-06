Sever do Vouga quer ser "capital da soldadura"

Salomé Filipe Hoje às 16:25 Facebook

Projeto formativo pretende resolver problema de falta de mão-de-obra qualificada a partir de setembro

A escassez de mão-de-obra qualificada na área da soldadura, na região de Aveiro, pode ter os dias contados. Sever do Vouga quer passar a ser a "capital da soldadura", disponibilizando um curso de qualificação profissional de nível 4, ministrado em duas escolas do concelho. Em parceria com o Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga e com a Escola Profissional de Aveiro, a Câmara vai lançar um novo projeto formativo, já a partir do próximo ano letivo, que tem início em setembro.

"Queremos ser o motor do desenvolvimento económico de Sever do Vouga, disponibilizando respostas que resolvam o problema da mão-de-obra qualificada", explica Pedro Lobo, presidente da Autarquia, salientando que o concelho que lidera tem tradição no setor e é "o único município da região com esta área de formação". O objetivo é que cada vez se formem mais jovens para trabalhar em soldadura.

100% de empregabilidade

A formação em soldadura não é nova no concelho, tendo havido ao dispor dos alunos, nos últimos seis anos, um curso técnico. Agora, o que vai acontecer é que a oferta será alargada, para fazer face à procura do tecido empresarial.

"Frequentemente, temos tido uma taxa de empregabilidade na ordem dos 100%. Apesar de tudo, não satisfaz todas as necessidades que as empresas nos apresentam", garante Maria do Rosário Tavares, diretora do Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga, para quem o curso técnico tem sido "uma aposta ganha".

Jorge Almeida de Castro, diretor pedagógico da Escola Profissional de Aveiro, que tem um pólo em Sever do Vouga, salienta que a Câmara teve um papel "fundamental" na implementação do novo projeto formativo e destaca a importância de haver "uma concertação de esforços para promover aquilo que se faz bem no município em matéria de educação, formação e qualificação". "Depois, além dessa promoção, devem-se desenvolver ações concretas para que essa qualificação tenha efeitos junto do tecido empregador", salienta.