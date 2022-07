Alunos de Vagos vão continuar a ter aulas de atividades náuticas

Sara Sampaio Alves Hoje às 22:57 Facebook

Projeto-piloto iniciado este ano convenceu alunos e professores da Escola da Gafanha da Boa Hora. Aprendem vela, canoagem e surf.

O Agrupamento de Escolas de Vagos (AEV), a Câmara e a Associação de Surfistas de Vagos (ASV) promoveram no ano letivo que recentemente terminou aulas de vela, canoagem e surf, como Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), a 75 alunos dos 3º e 4º ano da Escola Básica da Gafanha da Boa Hora.

O que começou por ser um projeto piloto será, no próximo ano letivo, parte do currículo dos jovens da Boa Hora. Esta é, segundo o diretor do Agrupamento de Escolas de Vagos, Hugo Martinho, uma forma de "explorar os oceanos e os nossos recursos".

O professor não duvida que, nos últimos 10 meses, estes jovens desenvolveram um à vontade e uma autonomia que os colegas de outras escolas do concelho não têm.

Alguns, como o Francisco Ramos, de 10 anos, ficaram tão motivados por esta atividade de enriquecimento curricular que entraram para clubes náuticos da região. "Andar aqui às terças-feiras fez-me perceber que gosto muito de vela, do contacto com o vento, com a água e com a natureza. Aprendo muitas coisas", contou ao JN, orgulhoso por saber já identificar quando a maré está a encher ou a vazar.

Apesar deste projeto ser para manter no próximo ano letivo, ele não pode estender-se aos alunos das restantes freguesias de Vagos "por questões logísticas, como o transporte e a distância", justifica Hugo Martinho.

No entanto, o Agrupamento de Escolas de Vagos, em parceria com a autarquia, trabalha já numa solução que permita que os alunos de cada freguesia participem, já no próximo ano letivo, numa atividade de enriquecimento curricular que os deixe usufruir da área envolvente. "Em Fonte de Angeão, por exemplo, temos a mata e vamos procurar criar algo ligada à natureza como a orientação", revelou Hugo Martinho.

Segundo apurou o JN, em Calvão, o Agrupamento de Escolas de Vagos pondera focar-se nos desportos gímnicos, aproveitando o pavilhão do Colégio.