Carrinha em chamas após colisão na A17 em Vagos

Zulay Costa Hoje às 14:49 Facebook

Twitter

Partilhar

A colisão entre uma carrinha e um camião na Autoestrada 17, em Calvão, Vagos, provocou um ferido ligeiro, esta segunda-feira de manhã.

De acordo com informações do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra, o alerta foi dado pelas 11.15 horas.

A carrinha, que seguia no sentido Mira/Vagos, "chocou na traseira do camião", disse fonte do CDOS. O condutor do ligeiro, que sofreu ferimentos ligeiros, foi socorrido pelos bombeiros de Mira e transportado ao hospital de Aveiro.

A carrinha incendiou-se e as chamas propagaram-se ao reboque do camião. Apesar do aparato, não foi necessário encerrar a autoestrada.