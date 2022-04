Carro ficou preso nos passadiços da praia da Vagueira 

Zulay Costa Hoje às 18:02 Facebook

Um idoso entrou, na manhã desta sexta-feira, de carro, num passadiço de acesso pedonal ao areal da praia da Vagueira, no concelho de Vagos.

O homem, que recorre a uma muleta para se deslocar, "disse que teve curiosidade de ir ver [o mar], mais à frente, e foi de carro", tendo percorrido cerca de 300 metros, descreveu fonte do socorro. Parou porque "o carro atascou na areia" que cobria parte do passadiço, perto do Casablanca Bar. Eram quase 11 horas.

Ali ficou preso sem conseguir abrir as portas da viatura, até que alguém que passou no local viu a situação e pediu ajuda. Quando chegaram ao local, os bombeiros tiveram de movimentar um pouco o carro e afastar o corrimão do passadiço, para conseguirem abrir a porta do carro e o condutor, único ocupante, poder sair. O homem estava "consciente do que fez e um pouco aflito com as consequências", acrescentou a mesma fonte.

Para o local foram deslocados meios da GNR, Bombeiros de Vagos e Polícia Marítima. "Não sofreu ferimentos", adiantou Silva Rocha, comandante da Capitania do Porto de Aveiro, explicando que se trata de uma "infração de trânsito".