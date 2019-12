Homem morre em colisão entre carro e motociclo na EN109

Hoje às 21:11 Facebook

Um homem de 60 anos morreu, este sábado, na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro e um motociclo, em Vagos.

O acidente ocorreu na estrada nacional 109, na localidade de Quintã, na União de Freguesias de Vagos e Santo António, por volta das 18:40, disse à agência Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Vagos.

De acordo com a mesma fonte, o condutor do motociclo morreu no local, na sequência do embate, não se registando quaisquer feridos entre os ocupantes da viatura ligeira.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro, estiveram no local Bombeiros Voluntários, GNR, INEM e Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Aveiro.