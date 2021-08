IPSS reclama em tribunal 230 mil euros à Câmara de Vagos

Zulay Costa Hoje às 14:17 Facebook

Comissão de Santa Catarina reclama 230 mil euros para terminar de pagar obra.

A Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina (CASDSC), uma instituição de solidariedade (IPSS), reclama em tribunal um apoio financeiro da Câmara de Vagos, no valor de 230 mil euros, para terminar de pagar a construção do centro de atividades ocupacionais destinado a portadores de deficiência. Segundo Mário Martins, presidente da instituição, há um "compromisso", mas falta "boa-fé" para o honrar. A Câmara não comenta.

Em 2009, a Câmara deliberou ratificar um despacho do presidente, na altura Rui Cruz, no qual se reconhecia o "interesse público" da construção do centro. Na ata da reunião de Câmara, a que o JN teve acesso, também se pode ler que a "Câmara se compromete a financiar a construção do imóvel em 50% da parte não financiada, até ao montante máximo de 250 000 euros". Em 2018 terá havido outra deliberação sobre aquela linha de apoio, mas "não pode anular os compromissos para trás", afirma Mário Martins.