Meia centena de alunos da escola agrícola de Vagos envolvidos em confrontos 

Vários estudantes foram assistidos devido a ataques de pânico resultantes de ameaças e insultos

Dezenas de alunos da Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos (EPADRV) envolveram-se, na noite de ontem, quinta-feira, em confrontos que obrigaram à intervenção das autoridades.

Fonte oficial da GNR confirmou que foram chamados ao local cerca das 20 horas devido a "confrontos" que envolveram "50 a 60 alunos" no "interior e envolvência" do estabelecimento, numa altura em que já teriam terminado as aulas.

Os ânimos estiveram exaltados e houve troca de insultos e ameaças, mas da situação não resultaram ferimentos graves. Para o local foram enviadas três ambulâncias dos Bombeiros Voluntários de Vagos, que deram assistência a "jovens com crises de ansiedade e ataques de pânico" no local, adiantou fonte da corporação. "Apenas um jovem de 19 anos foi transportado ao hospital de Aveiro com hiperglicemia, ansiedade e pânico", acrescentou.

Apesar dos diversos contactos do JN, não foi possível falar com o diretor da escola, Paulo Alves. Hoje as aulas estão suspensas.