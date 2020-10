Militar infetado com covid-19 no posto da GNR de Vagos 

Zulay Costa Hoje às 19:57, atualizado às 20:41 Facebook

Um militar do posto da GNR de Vagos acusou positivo num teste à covid-19 realizado esta semana e pelo menos 10 elementos do mesmo posto foram colocados em quarentena de forma preventiva, apurou o JN junto de fonte próxima do posto.

O guarda infetado começou a ter sintomas durante o fim de semana, mas só obteve o resultado do teste na quarta-feira. Nessa ocasião, deu conhecimento aos superiores e colegas de serviço. Sete elementos, que contactaram mais diretamente com o militar infetado, foram enviados para casa em isolamento profilático na mesma altura. Entretanto, pelo menos mais três militares foram colocados em quarentena. Todos aguardam para ser testados.

Os restantes militares que ficaram a trabalhar "não estão a ser testados, o posto não foi alvo de uma desinfeção nem foi acionado qualquer plano de contingência" , assegurou a mesma fonte, revelando que se instalou "o pânico" no posto vaguense, porque receiam contaminar outras pessoas.

Fonte do Comando Territorial de Aveiro confirmou a existência de um caso positivo, mas não adiantou mais pormenores. O Comando Geral não respondeu ao pedido de informação do JN.