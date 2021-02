Mulher de 73 anos procurada no concelho de Vagos

Sara Sampaio Alves Ontem às 23:11 Facebook

O alerta para o alegado desaparecimento da mulher, residente na localidade do Fontão, no concelho de Vagos, foi reportado pelas 16.30 horas deste sábado.

Bombeiros de Vagos e GNR foram alertados para o alegado desaparecimento de uma mulher de 73 anos, residente na localidade do Fontão, no concelho de Vagos, depois da assistente que, diariamente, está encarregue de lhe deixar a comida, ter notado que a refeição do dia de sexta-feira ainda estava no mesmo sítio.

As autoridades referem-se a este caso como um "alegado desaparecimento", uma vez que ainda não excluíram a possibilidade de esta se ter deslocado para outro local.

A senhora é conhecida por fazer grandes caminhadas pelo concelho e arredores.

As buscas decorreram até às 21 horas.

O Comandante dos Bombeiros de Vagos, Fernando Cheganças, confessa que há probabilidades de ser necessário retomar as buscas no domingo, caso a mulher, entretanto, não apareça.