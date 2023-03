Reabre o museu onde todos podem voltar a ser crianças

Espaço renovado abre portas hoje em Vagos. Cresceu e, para além de milhares de brinquedos, tem uma casa regional e um teatro em ponto pequeno.

Não há imaginação que não comece a borbulhar quando se entra no Museu do Brincar, em Vagos. Ali, por entre milhares de brinquedos, todos são convidados a voltar a ser crianças. Principalmente agora, que o espaço tem o dobro da área que possuía. Um ano depois de ter encerrado, o Museu do Brincar reabre portas hoje, às 15 horas, numa zona do Mercado Municipal que foi requalificada para o receber, enquanto o Palacete Visconde de Valdemouro - sua sede oficial - está em obras. E com ele regressa um mundo imaginário onde têm lugar todos os sonhos.

Há um barco pirata transformado em balouço. Ao lado, um carrossel medieval. Há um castelo onde todos se podem transformar em reis e rainhas. Pistas com automóveis em miniaturas. Uma casa na árvore. Um teatro. Uma casa gandaresa - habitação agrícola típica da região -, com mobiliário no interior, em ponto pequeno. Uma réplica de uma escola do Estado Novo. Casinhas de bonecas na parede, para brincar.