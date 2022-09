Ruiu parte do Palacete Visconde de Valdemouro

Edifício está a sofrer obras de requalificação e de ampliação. Derrocada aconteceu durante os trabalhos, na tarde desta quarta-feira, sem feridos a registar.

Parte do Palacete Visconde de Valdemouro, em Vagos, ruiu na tarde desta quarta-feira, cerca das 16 horas, numa altura em que estão em curso obras de requalificação e de ampliação do edifício. Segundo Silvério Regalado, presidente da Câmara - dona da empreitada -, "não há quaisquer vítimas a lamentar".

"A obra decorria dentro da normalidade. Estavam a ser feitas as medições geotécnicas dos solos e tudo estava dentro dos parâmetros normais. E ainda hoje de manhã foram feitos testes e os parâmetros deram estabilidade. Ainda estamos a estudar o que aconteceu para parte do edifício ruir", explicou, ao JN, Silvério Regalado.

Em causa está a obra de requalificação e ampliação do edifício, que tem um custo previsto de 4,2 milhões de euros, incluindo a criação de um auditório com capacidade para 350 pessoas. A empreitada começou em janeiro deste ano, tendo como prazo inicial de término janeiro de 2024, data que, com a derrocada, deverá sofrer alterações. "Quanto a custos acrescidos que possam existir devido a esta situação, não serão imputados à Câmara", antecipou Silvério Regalado.

O edifício em causa, onde antigamente funcionavam os Paços do Concelho, já se encontra totalmente desocupado há vários meses, em função da empreitada que decorre. E a zona que ruiu atingiu parte das antigas instalações do Museu do Brincar e do local onde funcionava a Assembleia Municipal de Vagos. No momento da derrocada, os trabalhadores da empresa que está responsável pela obra terão conseguido proteger-se.