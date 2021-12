Três pessoas arrastadas por onda em Vagos. Jovem retirada da água inconsciente

JN Hoje às 08:05 Facebook

Três pessoas foram arrastadas por uma onda na praia do Areão, em Vagos, ao início da noite de quinta-feira.

Três pessoas foram arrastadas por uma onda, na praia do Areão, em Vagos, ao final da tarde de quinta-feira. Duas saíram pelo próprio pé e a mais nova foi socorrida pelos bombeiros.

Uma mulher de 25 anos "foi retirada da água em estado inconsciente tendo sido assistida no local pelos bombeiros e pelos elementos do INEM, com recurso a manobras de reanimação", informou a Polícia Marítima, em comunicado. "A jovem foi posteriormente transportada, em estado muito grave, pelos Bombeiros Voluntários de Vagos para uma unidade hospitalar", acrescenta o texto.

As outras duas das vítimas, um homem de 51 anos e uma mulher de 65, "conseguiram sair da água pelos próprios meios, tendo sido necessário prestar assistência médica à mulher, numa unidade hospitalar, por apresentar sintomas de hipotermia".

Na sequência de um alerta às 19.32 horas de quinta-feira, através dos Bombeiros Voluntários de Vagos, foram ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Aveiro, elementos dos Bombeiros Voluntários de Vagos e do INEM.