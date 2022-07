Vagos espera 20 mil pessoas no Metal Fest

JN/Agências Hoje às 16:30 Facebook

Mais de 30 bandas vão subir ao palco do Vagos Metal Fest, um festival de três dias, que é referência no rock e metal em Portugal, onde são esperados cerca de 20 mil 'festivaleiros', avançou esta sexta-feira a organização.

"Este é um dos festivais mais importantes da zona Centro de Portugal, que vai receber cerca de 20 mil pessoas ao longos dos três dias", referiu o representante da Amazing Events, Luís Salgado.

Os bilhetes para o evento de três dias só começaram a ser vendidos há cerca de três meses, mas as vendas "já dispararam", apesar de "não ter sido feita uma venda contínua".

O concelho de Vagos acolhe de 28 a 30 deste mês o Vagos Metal Fest, que terá lugar na Quinta do Ega, numa paisagem marcada pela existência do Rio Boco junto ao centro da vila.

Em declarações à agência Lusa, Luís Salgado sublinhou que a 5ª edição do Vagos Metal Fest vai contar com mais de três dezenas de bandas, sendo muitas delas internacionais.

Para o dia 29 de julho está programado o regresso de 'Testament', considerados uma das mais históricas e influentes bandas surgidas no apogeu do thrash metal, no início dos anos 80.

No mesmo dia, passarão pelo palco os portugueses Tarântula, com 40 anos de atividade, demarcando-se como a banda de metal com mais anos de existência em Portugal.

Já a 30 de julho, os 'Emperor', uma das bandas propulsoras do 'Norwegian Black Metal', fazem a sua estreia em Portugal, 30 anos após a sua fundação.

No mesmo dia, os 'Serrabulho', uma das bandas nacionais mais internacionais, regressam à Quinta do Ega.

Com um orçamento que ronda os 500 mil euros, este evento conta com "uma comparticipação financeira de cerca de 10% da Câmara de Vagos".

De acordo com Luís Salgado, há cerca de três meses, foi assegurada a continuidade do festival para os próximos cinco anos, com a assinatura de um protocolo entre a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia de Vagos e Santo António e a Amazing Events.

A última edição do Vagos Metal Fest decorreu em 2019, ao longo de quatro dias, tendo registado uma assistência de aproximadamente 25 mil pessoas.

"Por uma questão estratégica, decidimos passar de quatro para três dias, pois vem muita gente de fora, de Espanha, e o domingo era um dia para a viagem. Por isso, vai ter lugar à quinta, sexta e sábado", concluiu.