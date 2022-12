Viver na aldeia. "Estamos num espaço aprazível e temos qualidade de vida"

Zulay Costa Hoje às 13:53 Facebook

Criação de indústria e bons acessos atraíram novos moradores a aldeia do Boco.

Alfredo Neves, 63 anos, fala junto à azenha dos avós, na aldeia do Boco, em Vagos, que recentemente passou a integrar a Rede Aldeias de Portugal. Cresceu por ali, apesar de os pais terem emigrado para França. "Eu estava destinado a ficar por aqui e a gostar tanto do Boco como gosto". O património molinológico é de uma "riqueza incalculável" e um "fator distintivo" do Boco, assegura.

Não é o único a falar com o coração. O professor Fernando Freire regressou à aldeia onde cresceu após sete anos a residir na praia da Costa Nova, no concelho vizinhos de Ílhavo. Dos colegas que com ele andaram na escola, só dois (ele e outra pessoa) residem ainda na aldeia. Marcas de uma debandada de que só agora o Boco se está a recuperar.