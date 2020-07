Incêndio próximo de aldeia de Arões em Vale de Cambra

Salomão Rodrigues Hoje às 14:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio florestal de grande intensidade está a decorrer neste momento na freguesia de Arões, Vale de Cambra, preocupando as autoridades dado a proximidade da aldeia de Campo de Arca.

Estão no local vários meios no terreno no combate às chamas, tentando evitar que as mesmas se aproximem desta e de outras aldeias que estão próximas das frentes de fogo.

Para além das diversas corporações de bombeiros, estão também a ser destacados meios aéreos para o local.

Ao JN, o presidente da Câmara Municipal, José Pinheiro, afirma que o incêndio, "ainda não está controlado" e que o mesmo progride na direção da aldeia de Campo de Arca.

Contudo, ainda estará a uma distância considerável deste povoamento, não sendo necessário, neste momento, proceder a qualquer evacuação.

O autarca diz esperar que os meios no terreno, assim como os quatro meios aéreos que já estão no local consigam travar o avanço das chamas.

"Não há muito vento, mas está muito calor e muito pouca humidade", lembrou o presidente.