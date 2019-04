Contentores dão abrigo ao projeto de uma nova vida em Vale de Cambra

Catarina Silva Hoje às 14:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Carregaram contentores marítimos em fim de vida para o meio da aldeia da Felgueira, em Vale de Cambra, encaixada na serra da Freita.

Já lá contam onze, vão transformá-los em abrigos de montanha. Com as próprias mãos e um empurrão de gente da terra estão a construir uma vila ecológica dentro desta Aldeia de Portugal. É para turismo rural. João Mota e Isabel Figueiredo trocaram a cidade pela aldeia para viver e nunca mais pararam.

São os únicos habitantes da aldeia do Trebilhadouro, em Vale de Cambra, mas vão mudar-se para a Felgueira. "Queríamos um terreno para fazermos uma casa, com vista. Apareceu-nos este, com 15 mil metros e pensámos: o que vamos fazer com isto?", conta João Mota.