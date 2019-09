Dois jovens feridos ao baterem de mota com camião em Vale de Cambra

Catarina Silva Hoje às 13:19 Facebook

Dois jovens de cerca de 20 anos, que seguiam de mota, ficaram feridos em consequência de uma colisão frontal com um camião, na Estrada Nacional 224, no lugar da Farrapa, em Vale de Cambra.

O acidente aconteceu por volta das 11.50 horas.

As duas vítimas foram projetadas e uma delas ficou debaixo do camião. Um dos jovens está em estado muito grave, enquanto o outro registou um traumatismo numa das pernas.

No local, esteve a SIV de Arouca, que acionou a VMER da Feira. Os Bombeiros de Vale de Cambra deslocaram-se com duas ambulâncias e um veículo de desencarceramento e, pelas 12.40 horas, ainda estavam no local.