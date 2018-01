Homem morre esmagado por reservatório em Vale de Cambra

Catarina Silva Hoje às 20:33 Facebook

Um homem, de 29 anos, morreu ao final da tarde desta sexta-feira num acidente de trabalho, em Algeriz, Vale de Cambra. A vítima estaria a finalizar o trabalho na fábrica Inoxpa, quando um reservatório tombou e a atingiu fatalmente.

O alerta foi dado pelas 18.08 horas. Não se registaram outros feridos.

O homem, que trabalhava na empresa Inoxpa há cerca de seis meses, estava mesmo a terminar o dia de trabalho, na fábrica ligada à produção de equipamentos de aço para a indústria alimentar e de laticínios. O reservatório já estaria até pousado no chão, quando uma das cintas que o segurava rebentou e o depósito tombou sobre ele.

A vítima ficou "trilhada contra uma bancada", segundo explicou Filipe Aguiar, 2º Comandante dos Bombeiros de Vale de Cambra, que acrescentou: "Quando chegamos já estava sem sinais vitais".

No local, estiveram oito homens apoiados por quatro viaturas e a VMER de Aveiro, que declarou o óbito cerca das 19 horas.

O homem, de 29 anos, natural de Castelo de Paiva, era casado e estava à espera do primeiro filho. A esposa está grávida de cinco meses. Por isso, foi acionado um psicólogo para dar a notícia à mulher. Também os colegas de trabalho receberam apoio psicológico. O presidente da Câmara de Vale de Cambra, José Pinheiro, deslocou-se ao local do acidente. "Tenho a responsabilidade da Proteção Civil e vim oferecer o apoio da Autarquia naquilo que for possível", disse, garantindo que se tratou de uma falha do material de suporte.