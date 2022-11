Sorteios de vales de compras para estimular comércio em Vale de Cambra

Daniela Correia Hoje às 17:02 Facebook

A Câmara Municipal de Vale de Cambra e a AECA - Associação Empresarial de Cambra e Arouca vão promover uma campanha de Natal para apoiar o comércio local.

A iniciativa "Compre no vale mágico" surge com o intuito de incentivar a compra de produtos e serviços no comércio tradicional, para dinamização da economia local.

Nesse sentido, os comerciantes aderentes habilitam os clientes a ganhar vales de compras no valor de 100 euros.

Por cada 20 euros em compras, os clientes têm direito a uma inscrição no sorteio. No total, serão sorteados 60 pacotes de vales de compras, no valor de cem euros, totalizando 6000 euros.

"Esta medida pretende reforçar e estimular a procura e compra no comércio local, num momento de acentuadas dificuldades para os comerciantes e para as famílias", refere André Silva, vereador do pelouro do Comércio, citado em comunicado da Autarquia.

"Promovemos o desenvolvimento do nosso município, contribuímos para a manutenção e aumento de postos de trabalho e garantimos que o dinheiro circula na economia local", acrescenta.

As inscrições dos comerciantes aderentes são obrigatórias e devem ser realizadas online.