Voluntários telefonam aos mais velhos para quebrar isolamento

Catarina Silva Hoje às 09:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Voluntários mantêm contacto com pessoas que vivem em aldeias recônditas de Vale de Cambra. A Câmara assume preocupação com idosos e exige informação para delinear intervenção.

Vale de Cambra sentiu, na semana passada, uma subida de casos de Covid-19 no concelho, depois de o número de infetados ter duplicado, na sequência dos testes feitos no lar da Fundação Luiz Bernardo de Almeida, onde foram confirmados 51 idosos com o novo coronavírus. Nas contas da Câmara, há já mais de 100 casos no concelho. A Direção-Geral da Saúde só dá conta de 66.

José Pinheiro, autarca de Vale de Cambra: "Temos situações difíceis no concelho, fruto do facto de as pessoas viverem isoladas" Foto: André Gouveia / Global Imagens

"O lar desencadeou um crescimento exponencial. É a situação mais premente no concelho. Preparámos uma série de respostas de retaguarda a pensar nas instituições", refere o autarca José Pinheiro. Há já quatro espaços preparados, entre os quais uma unidade hoteleira, com 63 camas ao todo. Sete estão ocupadas por profissionais de instituições de solidariedade social.

O primeiro caso de infeção no concelho, um jovem de 20 anos que tinha estado em Espanha, diagnosticado a 16 de março, é também o primeiro recuperado, anunciou o edil.

José Pinheiro foi um dos autarcas que se indignaram contra a recente decisão do Ministério da Saúde de proibir a divulgação dos números de confirmados pelas entidades regionais. "Agora andamos a mendigar dados. Dados esses que nos permitem delinear estratégias, antecipar intervenções. Temos o direito à informação", defende

Solidariedade

Pelas ruas de Vale de Cambra há sensibilização diária e até outdoors sobre a Covid-19. E a solidariedade está presente num município muito industrializado. "As nossas empresas já produziram viseiras de proteção e há uma a começar a produzir máscaras", sublinha Pinheiro. O concelho afetou as verbas destinadas a eventos cancelados para apoio social e criou uma linha de emergência para pessoas isoladas.

Em Vale de Cambra, há muitos idosos a viver em aldeias recônditas. Duas vezes por semana, há voluntárias a telefonar-lhes. "Pergunto se estão bem, conto-lhes as notícias da terra, às vezes vezes ralho com eles". Há dois anos que Cecília Casal costuma visitar, com a irmã, o casal Germano e Judite, que vive na freguesia de Junqueira. Fazia isso no âmbito do projeto de voluntariado "Apadrinhamento de Idosos", uma parceria entre Câmara e ADRIMAG - Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Serras do Montemuro, Arada e Gralheira. As restrições da Covid-19 empurraram esta população para um maior isolamento, mas as 18 voluntárias colmatam essa situação pelo telefone.

Aquela alegria deles também me faz bem a mim

"Eles ficaram muito tristes quando dissemos que não podíamos lá ir", conta Cecília, que resolveu o assunto com a ajuda do telefone. "A senhora está numa cadeira de rodas e ele vê muito mal. Eles não saem de casa e há poucas pessoas ali no lugar. Ficam tão contentes por lhes ligar, basta ouvir-nos para ficarem felizes. E aquela alegria deles também me faz bem a mim", sublinha.

Fátima Almeida também costumava visitar Maria Rosa da Vinha, 83 anos, com outra voluntária. Agora, liga-lhe três vezes por semana. "A senhora esteve hospitalizada e ligo para saber se está melhor. Ela afeiçoou-se muito a nós, já é como família". Fátima tem 68 anos, é voluntária há dois. "A pandemia agrava muito o isolamento. E Vale de Cambra, embora seja uma cidade, tem muito espírito de aldeia", refere.

Medidas

Desconto na água

A Câmara anunciou a isenção do pagamento para consumidores domésticos do primeiro escalão de água, até 5 metros cúbicos durante o mês de março.

Proteção

Os Bombeiros de Vale de Cambra revelaram estar com falta de equipamento de proteção e fizeram um apelo à comunidade para a doação de material. A Câmara tem tentado suprir as faltas das instituições locais e encomendou fatos reutilizáveis para os bombeiros.

Linha de apoio

A Câmara criou uma linha de emergência social para apoiar a população vulnerável na compra de medicamentos e alimentos e oferece um cabaz alimentar de emergência para cinco dias. Lançou também uma linha gratuita para esclarecer questões ligadas aos animais de estimação.

Desinfeção

A Câmara está a fazer a desinfeção de espaços públicos: bermas, jardins, largos, zonas pedonais e praças, bem como contentores de resíduos na cidade. O mesmo processo é assegurado pelas juntas nas freguesias.

Eventos cancelados

Além do encerramento de todos os equipamentos públicos, o Município cancelou vários eventos, como as Festas de Santo António, a RunCambra, a Feira da Saúde e o Encontro de Teatro Amador.