Aljustrel dinamiza Bolsa de Voluntariado para dar resposta em caso de urgência

Hoje às 15:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O Município de Aljustrel, em Beja, está a dinamizar uma bolsa de voluntariado, no seio da Loja Social do Concelho, para o caso de ser necessário acionar equipas no território em caso de emergência para a covid-19.

A medida integra-se na sua "estratégia de prevenção e de contenção da pandemia". A bolsa, que se encontra aberta à participação de todos os interessados, pretende ser mais um mecanismo ao dispor das entidades que estão no terreno.

Pretende-se, deste modo, reunir todas as pessoas que estejam disponíveis e interessadas em dar o seu contributo e colaboração nas mais variadas valências.

Leia mais em Sul Informação