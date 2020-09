Aljustrel tem a maior plantação de canábis da Europa para fins medicinais

Hoje às 17:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O concelho de Aljustrel, Beja, tem a maior plantação de canábis para fins medicinais da Europa, localizada na Freguesia de São João de Negrilhos.

O investimento, que é da responsabilidade do grupo Holigen, já conta com a maior plantação outdoor (exterior) da Europa, embora o grupo também aposte neste território no cultivo indoor (interior).

São cerca de 45 mil pés espalhados, atualmente, ao longo de 9 hectares. Acontece que, em 2021, a produção vai aumentar exponencialmente, uma vez que vai ser alargada a 40 hectares. O cultivo, esse, acontece preferencialmente em outdoor.

Leia mais em Sul Informação